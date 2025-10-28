Allarme smog Qualità dell’aria sotto la lente

Garbatola soffocata dal traffico: la Lega chiede il monitoraggio della qualità dell’aria. Un flusso crescente di auto e mezzi pesanti sta trasformando il cuore di Garbatola in una zona ad alta intensità di traffico. È da questa preoccupazione, condivisa da molti residenti, che nasce la mozione presentata dalla Lega di Nerviano, in discussione nel Consiglio Comunale di oggi con la quale si chiede l’installazione di centraline mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria nella zona di via San Francesco e piazza don Musazzi. Secondo quanto riportato nel documento, la situazione del traffico nella frazione sarebbe peggiorata sensibilmente negli ultimi anni, e in particolare nelle ultime settimane, anche a seguito della riorganizzazione scolastica che ha portato gli alunni della scuola di San Ilario a frequentare il plesso di Garbatola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme smog. Qualità dell’aria sotto la lente

