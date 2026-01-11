Sinner può fare il tris agli Australian Open la reazione di Alcaraz davanti a Jannik

Alcaraz e Sinner, protagonisti degli Australian Open, hanno condiviso il volo da Seul a Melbourne. Durante il viaggio, hanno trascorso del tempo insieme e si sono scambiati parole amichevoli, tra cui una battuta sul riposo. Al loro arrivo, un breve momento in aeroporto ha catturato l’attenzione dei presenti, sottolineando il clima di collaborazione tra i due campioni, pronti a confrontarsi nel torneo australiano.

I due campioni di tennis hanno viaggiato a bordo dello stesso aereo da Seul a Melbourne. Cosa hanno fatto e cosa si sono detti? "Abbiamo dormito molto", poi Il siparietto in aeroporto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

