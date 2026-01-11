Sinner può fare il tris agli Australian Open la reazione di Alcaraz davanti a Jannik
Alcaraz e Sinner, protagonisti degli Australian Open, hanno condiviso il volo da Seul a Melbourne. Durante il viaggio, hanno trascorso del tempo insieme e si sono scambiati parole amichevoli, tra cui una battuta sul riposo. Al loro arrivo, un breve momento in aeroporto ha catturato l’attenzione dei presenti, sottolineando il clima di collaborazione tra i due campioni, pronti a confrontarsi nel torneo australiano.
I due campioni di tennis hanno viaggiato a bordo dello stesso aereo da Seul a Melbourne. Cosa hanno fatto e cosa si sono detti? "Abbiamo dormito molto", poi Il siparietto in aeroporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Jannik Sinner può tornare n.1 del mondo agli Australian Open 2026? Punti da difendere e incastri con Alcaraz
Leggi anche: Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner agli Australian Open? Tutte le cifre turno per turno
#Spalletti su #Chiesa: “Paragone con #Sinner Volevo fare complimenti a un mio giocatore: paragone più per i colpi che per la perseveranza e continuità. Chiesa salta l’uomo, crea scompiglio e caos: ha qualità altissima. Poi magari per 2-3 azioni non lo facev x.com
“Sinner e Alcaraz hanno deciso di fare scelte diverse. Speriamo per il 2027”, ha sottolineato il direttore del torneo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.