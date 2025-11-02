Jannik Sinner trionfa a Parigi e torna numero uno al mondo | battuto in finale Auger-Aliassime sorpassato Alcaraz

Ha un sapore speciale la vittoria strappata da Jannik Sinner sul campo del Masters 1000 di Parigi. Alla sua prima finale in carriera nel torneo francese, l’italiano si è imposto in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6. Una prestazione che gli ha permesso non solo di vincere il trofeo, ma anche di riconquistare il titolo di numero uno al mondo nella classifica Atp, scavalcando l’eterno rivale Carlos Alcaraz, eliminato al primo turno del torneo parigino. Il percorso di Sinner a Parigi. Sinner è arrivato alla finale del Masters 1000 di Parigi senza mai perdere un set. 🔗 Leggi su Open.online

