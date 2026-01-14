Jannik Sinner svela il suo segreto a Melbourne: la scaramanzia. A pochi giorni dagli Australian Open, il tennista italiano ha confermato di utilizzare sempre lo stesso armadietto negli spogliatoi della Rod Laver Arena, come già accaduto nelle due edizioni precedenti del torneo, entrambe vinte da lui. Un gesto semplice che rappresenta un rito di preparazione e concentrazione per l’atleta prima di affrontare il prestigioso Slam.

(Adnkronos) – Il segreto di Jannik Sinner? La scaramanzia. A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione al via il prossimo 18 gennaio, il tennista azzurro ha già 'prenotato' il suo armadietto negli spogliatoi della Rod Laver Arena, lo stesso che usava nelle due precedenti edizioni del torneo, vinte entrambe proprio da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Juventus: cambiano gli allenatori ma i problemi sono gli stessi

Leggi anche: Garlasco, l’avvocato di Venditti: “Trasferite tutto a Brescia, gli investigatori sono gli stessi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sinner al Million Dollar One Point Slam: dove vederlo gratis in streaming e diretta TV, canale e orario; Sinner, Vagnozzi eliminato dal One Million 1 Point Slam: il tecnico non affronterà Jannik (già a Melbourne per preparare il torneo); Quanto hanno guadagnato Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il loro match-esibizione in Corea? Il montepremi e le cifre da urlo; Sinner e Alcaraz in Australia sullo stesso aereo. Il viaggio da Seul al primo Slam del 2026: «Abbiamo dormito tutto il tempo».

Sinner, il segreto a Melbourne? "Sono scaramantico, uso gli stessi armadietti" - A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione al via il prossimo 18 gennaio, il tennista azzurro ha già 'prenotato' il suo ... adnkronos.com