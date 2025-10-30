Garlasco l’avvocato di Venditti | Trasferite tutto a Brescia gli investigatori sono gli stessi

Mario Venditti Il delitto di Garlasco continua a far parlare di sé, ma stavolta non per nuove rivelazioni sul caso Poggi. L’avvocato Domenico Aiello ha chiesto il trasferimento dell’indagine su Andrea Sempio da Pavia a Brescia, riaccendendo i riflettori su un groviglio giudiziario che si fa sempre più intricato. Una mossa che si inserisce in uno scenario investigativo diventato ormai un rompicapo: più passano i mesi, più si moltiplicano i filoni che ruotano attorno all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto ormai diciassette anni fa. Il legale dell’ex procuratore Mario Venditti invoca il trasferimento sostenendo una connessione procedurale che, codice alla mano, imporrebbe di spostare tutto nel capoluogo bresciano. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Garlasco, l’avvocato di Venditti: “Trasferite tutto a Brescia, gli investigatori sono gli stessi”

Altre letture consigliate

MattinaRai1. . Delitto di Garlasco: in esclusiva a #StorieItaliane parla l’Avvocato Lovati: “Non avrei presentato quello scontrino del parcheggio, non glielo aveva chiesto nessuno”. Vai su Facebook

#Garlasco, l'avvocato di Lovati sull'impronta 33 #Mattino5 - X Vai su X

Caso Garlasco: legale Venditti, 'Brescia usa investigatori Pavia, hanno perso bussola' - La difesa di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, non ci sta e torna a ribadire la necessità di trasferire ... Secondo iltempo.it

Garlasco, l'ex pm Mario Venditti spunta in un'altra inchiesta. I pizzini, i politici, la Porsche e la presunta amante Brenda - L'ex pm di Pavia Mario Venditti spunta anche in un'altra inchiesta della Procura di Brescia, anche se al momento non ... Secondo ilgazzettino.it

Caso Garlasco, l'ex procuratore Venditti ricorre al Riesame: "Distorta la funzione requirente" - L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di ... Da tgcom24.mediaset.it