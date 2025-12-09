Juventus | cambiano gli allenatori ma i problemi sono gli stessi
Tre tecnici diversi in meno di una stagione, tre filosofie, tre modi di intendere il calcio. Eppure il risultato è sempre lo stesso: la Juventus arranca, settima a otto punti dalla vetta, con la sensazione di essere una squadra che cambia pelle ogni tre mesi ma resta sempre uguale dentro. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
