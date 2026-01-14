Sinner eliminato da un dilettante che poi vince un milione di dollari

Durante il torneo Million Dollar One Point Slam di Melbourne, Jannik Sinner è stato eliminato da Jordan Smith, un dilettante che ha poi conquistato il premio di un milione di dollari. Chi è esattamente Smith e come ha affrontato questa sfida? Questa vicenda evidenzia come anche i partecipanti meno esperti possano sorprendere nel mondo dello sport professionistico.

Perde Jannik Sinner, vince Jordan Smith. Già ma chi è Jordan Smith? Un dilettante che ha preso parte al Million Dollar One Point Slam che si è svolto a Melbourne. Un evento di esibizione pre Australian Open, tenuto sulla Rod Laver Arena, che ha coinvolto tanto professionisti quanto dilettanti e personaggi dello spettacolo con una formula molto semplice: tabellone a eliminazione diretta, partite che si concludevano alla vittoria di un punto, un milione di dollari australiani per il vincitore. L'azzurro è stato eliminato al secondo turno, dopo la vittoria su Carreno con uno scambio magistrale, dal dilettante australiano Jordan Smith.

