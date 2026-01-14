Chi è Jordan Smith lo sconosciuto dilettante che ha battuto Sinner e vinto un milione di dollari

Jordan Smith, un giovane maestro di tennis australiano, ha sorpreso tutti vincendo un torneo a Melbourne e battendo Sinner. La sua vittoria, arrivata sulla Rod Laver Arena, ha attirato l’attenzione grazie alla sua inesperienza nel circuito professionistico. A 29 anni, Smith ha dimostrato che anche i dilettanti possono emergere, conquistando un premio di un milione di dollari in una delle tappe più prestigiose del tennis mondiale.

Si chiama Jordan Smith, ha battuto anche Pigossi (numero 86 del mondo) e Anisimova. Smith ha vinto circa 575mila euro. Sinner non perdeva a Melbourne dal 2023. facebook

Abbiamo già l'impresa dell'anno «Ero felice di aver vinto anche solo un punto. Voglio investire questi soldi e comprarmi una casa» ha detto l'amatore Jordan Smith dopo aver conquistato il trofeo e il prize money di 1 milione di dollari australiani. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.