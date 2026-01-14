Chi è Jordan Smith lo sconosciuto dilettante che ha battuto Sinner e vinto un milione di dollari
Jordan Smith, un giovane maestro di tennis australiano, ha sorpreso tutti vincendo un torneo a Melbourne e battendo Sinner. La sua vittoria, arrivata sulla Rod Laver Arena, ha attirato l’attenzione grazie alla sua inesperienza nel circuito professionistico. A 29 anni, Smith ha dimostrato che anche i dilettanti possono emergere, conquistando un premio di un milione di dollari in una delle tappe più prestigiose del tennis mondiale.
La Rod Laver Arena di Melbourne è letteralmente impazzita per salutare la vittoria di chi non ti aspetti: il 29ene maestro australiano di tennis che insegna in una Academy. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Si chiama Jordan Smith, ha battuto anche Pigossi (numero 86 del mondo) e Anisimova. Smith ha vinto circa 575mila euro. Sinner non perdeva a Melbourne dal 2023. facebook
Abbiamo già l'impresa dell'anno «Ero felice di aver vinto anche solo un punto. Voglio investire questi soldi e comprarmi una casa» ha detto l'amatore Jordan Smith dopo aver conquistato il trofeo e il prize money di 1 milione di dollari australiani. x.com
