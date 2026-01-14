One point slam Sinner e Alcaraz battuti da un dilettante che vince un milione di dollari
Durante il torneo «One Point Slam» a Melbourne, Jordan Smith, dilettante, ha sorpreso tutti battendo giocatori come Sinner e Alcaraz. L’evento, che anticipa gli Australian Open, vede partecipanti professionisti e amatori sfidarsi in incontri singoli. Smith ha conquistato il titolo vincendo un premio di un milione di dollari, dimostrando come, in un contesto di esibizione, anche i meno esperti possano sorprendere i favoriti.
Il dilettante Jordan Smith ha vinto il torneo «One Point Slam» a Melbourne, evento-esibizione che precede gli Australian Open con 64 giocatori al via, pro e amatori, in sfide da un solo punto. In campo anche i big del tennis mondiale: il numero 1 Carlos Alcaraz e il numero 2 Jannik Sinner, ma anche tanti altri campioni, vecchie glorie e semplici amatori. Tra risate, grandi colpi e improbabili tentativi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
