Durante il torneo Million Dollar One Point Slam, Jannik Sinner ha subito una sconfitta inattesa contro il dilettante Smith. La partita ha attirato l'attenzione per l'esito sorprendente, suscitando discussioni tra gli appassionati di tennis. Questo episodio rappresenta un momento particolare nel percorso del tennista italiano, evidenziando come anche i professionisti possano trovarsi di fronte a sfide impreviste.

Sconfitta clamorosa per Jannik Sinner, che ha partecipato al torneo stravagante Million Dollar One Point Slam, battuto dal dilettante Smith. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner battuto da un dilettante al Million Dollar One Point Slam

Leggi anche: Sinner eliminato da un dilettante: choc al Million Dollar One Point Slam

Leggi anche: Million Dollar 1 Point Slam, Sinner sconfitto da dilettante: il montepremi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Australian Open: è tutto pronto per il nuovo duello tra Sinner e Alcaraz - Million Dollar 1 Point Slam: Sinner eliminato da un dilettante; Un punto, una battuta sbagliata: Sinner saluta il '1 Point Slam'!; Jannik Sinner vede giocare Vagnozzi al One Point Slam e non resiste: battuta spietata, ridono tutti; Vagnozzi al «Million Dollar 1 Point Slam»: il coach di Sinner eliminato senza toccare la pallina.

Million Dollar, Sinner battuto dal dilettante Smith. Male Cobolli e Paolini, Alcaraz e Kyrgios ko da due donne - Cobolli s'arrende a Swiatek, male Paolini, Alcaraz e Kyrgios ko da due donne. sport.virgilio.it