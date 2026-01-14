Sinner battuto da un dilettante al Million Dollar One Point Slam
Durante il torneo Million Dollar One Point Slam, Jannik Sinner ha subito una sconfitta inattesa contro il dilettante Smith. La partita ha attirato l'attenzione per l'esito sorprendente, suscitando discussioni tra gli appassionati di tennis. Questo episodio rappresenta un momento particolare nel percorso del tennista italiano, evidenziando come anche i professionisti possano trovarsi di fronte a sfide impreviste.
Sconfitta clamorosa per Jannik Sinner, che ha partecipato al torneo stravagante Million Dollar One Point Slam, battuto dal dilettante Smith. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Alcaraz ha battuto Sinner nell'esibizione che si è tenuta a Seul. Questa sfida, al contrario di altre tra loro presenti e future, non finirà certo nelle migliori partite del decennio, al contrario di queste che abbiamo raccontato per il periodo 2010-2020 [dal nostro arc facebook
Sinner battuto da Alcaraz: lo spagnolo vince il premio per il Servizio Perfetto. Il voto popolare e la serie delle Finals - x.com
