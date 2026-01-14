L’amatore Jordan Smith vince il One Point Slam dopo aver battuto Sinner! Alcaraz fuori con una donna

L’evento One Point Slam si è concluso con la vittoria di Jordan Smith, che ha superato Sinner. Alcaraz è stato eliminato da una donna. Il torneo, caratterizzato da un formato unico, ha coinvolto dilettanti e professionisti, offrendo l’opportunità di confrontarsi in un singolo punto e di vincere premi significativi. Un appuntamento che ha catturato l’interesse per la sua originalità e il suo stile dinamico.

Calato il sipario sulla divertente e curiosa esibizione del 1 Point Slam, torneo dal format avvincente che ha permesso ai dilettanti di misurarsi con i big su un unico punto, con la possibilità di guadagnare un ingente somma di denaro. Una competizione ha previsto la partecipazione di 48 giocatori che si sono sfidati in un tabellone ad eliminazione diretta. A spuntarla è stato Jordan Smith. Il 29enne, che gioca a tennis da quando aveva appena tre anni e che in carriera ha conquistato anche due titoli nazionali a livello juniores, ha partecipato a questa singolare manifestazione forte della vittoria nel torneo del Nuovo Galles del Sud, lo Stato che ospita Sydney. Abbiamo già l'impresa dell'anno «Ero felice di aver vinto anche solo un punto. Voglio investire questi soldi e comprarmi una casa» ha detto l'amatore Jordan Smith dopo aver conquistato il trofeo e il prize money di 1 milione di dollari australiani.

