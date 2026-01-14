Sinner–Alcaraz oggi in tv e streaming | orario e programma del One Point Slam 2026

Oggi, 14 gennaio 2026, gli appassionati di tennis possono seguire in diretta il match tra Sinner e Alcaraz allo One Point Slam, evento inserito nella prima settimana degli Australian Open 2026. Di seguito, trovate orario, programma e modalità di streaming per seguire questa partita.

Buone notizie per gli appassionati di tennis: oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, Jannik Sinner scende in campo allo One Point Slam, il torneo d’esibizione inserito nella Opening Week degli Australian Open 2026. Il numero uno azzurro sarà uno dei grandi protagonisti di un evento spettacolare e fuori dagli schemi, in cui i match si decidono su un solo punto, mettendo uno contro l’altro professionisti e amatori qualificati. One Point Slam 2026: quando gioca Sinner. Il torneo è in programma oggi alla Rod Laver Arena di Melbourne. L’inizio dello One Point Slam è fissato non prima delle ore 9.30 italiane, dopo il match d’esibizione femminile tra McCartney Kessler e Amanda Anisimova, previsto alle ore 7. 🔗 Leggi su Funweek.it

