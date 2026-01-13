Su che canale vedere in tv il One Point Slam 2026 con Sinner e Alcaraz | orario programma streaming

Il One Point Slam 2026, con Sinner e Alcaraz, si terrà a Melbourne il 14 gennaio, pochi giorni prima degli Australian Open. Per seguire l’evento, è possibile consultare i canali televisivi dedicati o lo streaming online. In questa guida troverai informazioni su orario, programma e modalità di visione, per seguire in modo semplice e chiaro questa nuova competizione di tennis.

Mercoledì 14 gennaio andrà in scena il One Point Slam, nuova competizione (non ufficiale) dal format innovativo in programma a Melbourne pochi giorni prima degli Australian Open 2026. Sul cemento della Rod Laver Arena si terrà un torneo esibizione con 48 partecipanti (tra cui anche degli amatori oltre a professionisti dei circuiti ATP e WTA) e partite di un solo punto. La kermesse prevede scontri a eliminazione diretta che si decideranno con un punto secco (morra cinese per stabilire chi avrà il diritto di scelta tra servire o rispondere), ed il vincitore della finale si aggiudicherà un assegno da un milione di dollari australiani (circa 570.

