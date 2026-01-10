Dove vedere in tv Sinner al One Point Slam 2026 | orario programma streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming Jannik Sinner al One Point Slam 2026. Scopri orari, programma e modalità di visione dell’evento, aggiornati per permettere agli appassionati di seguire il percorso del tennista italiano nel torneo. È importante sottolineare che l’esibizione di Seoul ha avuto un carattere amichevole, lasciando spazio al divertimento più che alla prestazione agonistica.

Jannik Sinner ha incominciato l’annata agonistica perdendo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’esibizione andata in scena sul cemento di Seoul: la partita disputata nella capitale della Corea del Sud si è giocata in un clima leggero e di divertimento, dunque la prestazione tecnica e il risultato sembrano lasciare il tempo che trovano. Il fuoriclasse altoatesino si trasferirà ora a Melbourne, dove domenica 18 gennaio incominceranno gli Australian Open, Slam conquistato proprio dal nostro portacolori nelle ultime due edizioni. Prima di debuttare nel primo grande evento della stagione, il numero 2 del mondo è atteso da un paio di altre esibizioni, entrambe in programma sul cemento della Rod Laver Arena e che fungeranno da antipasto agli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

