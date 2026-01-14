Sinner Alcaraz e Swiatek fuori dal mini-torneo di Melbourne | il milione di dollari l’ha vinto un dilettante
Nel mini-torneo di Melbourne in vista degli Australian Open, i più grandi tennisti come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Iga Swiatek hanno perso; il premio da 1 milione di dollari australiani (circa 575mila euro) lo ha vinto un dilettante, Jordan Smith. Il mini-torneo di Melbourne vinto da un dilettante, Sinner e Alcaraz fuori. Rmc Sport scrive: In una Rod Laver Arena gremita, le stelle dell’Atp e della Wta hanno sfidato i dilettanti. Il premio di un milione di dollari australiani è stato vinto da Jordan Smith contro Joanna Garland, 24enne taiwanese e attualmente 117esima nel ranking femminile. Jordan Smith ha poi battuto la brasiliana Laura Pigossi (numero 86 del mondo) e dopo Jannik Sinner, imbattuto a Melbourne dal 2023. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
