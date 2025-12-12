Tra gli invitati in Australia Sinner-Alcaraz la sfida Torneo da un solo punto | vale un milione di dollari

In Australia si apre il torneo più imprevedibile di sempre, dove una singola palla può valere un milione di dollari australiani. Tra gli invitati d'eccezione, Sinner e Alcaraz si preparano a sfidare persone comuni in un match decisivo, iniziato con un'asta di 'pari o dispari' a rete. Un evento unico nel suo genere, tra grandi campioni e sfide sorprendenti.

Un ’pari o dispari’ a rete è l’inizio del torneo più pazzo di sempre. Dove un punto solo vale un milione di dollari (australiani) e i big del tennis si trovano a sfidare persone comuni. Si avvicina la prima edizione del ’ One Million Dollar Point Slam ’, l’ennesimo evento-esibizione che riempie l’attesa per l’inizio della stagione agonistica 2026. Si svolgerà la settimana prima dell’inizio dell’ Australian Open, in calendario dal 18 gennaio all’1 febbraio. Secondo l’Equipe, hanno assicurato la loro presenza anche Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, reduci da un’altra esibizione, del 10 gennaio, nella quale si affronteranno in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net