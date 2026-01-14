Singo Juve | dialogo tra società e intermediari ma di mezzo c’è anche una grande rivale bianconera

Singo Juve rappresenta un dialogo tra la società e gli intermediari, evidenziando le dinamiche del mercato e le strategie di trasferimento. Tuttavia, al centro di questa discussione c’è anche una rivale della Juventus, che si muove nel medesimo contesto. Questo scenario sottolinea l’importanza delle relazioni e delle trattative nel mondo del calcio, dove ogni mossa può influenzare gli equilibri tra le grandi squadre italiane.

Singo Juve: gli intermediari ne hanno parlato con la società, ma c’è anche una grande rivale della Vecchia Signora sulle sue tracce. La Juventus resta vigile sulle opportunità che il mercato internazionale può offrire per rinforzare le corsie laterali. Nelle ultime ore, un profilo ben noto alla Serie A è stato accostato ai colori bianconeri. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, salta lo scambio Gatti-Loftus Cheek? La volontà di entrambi i calciatori è chiara. Le ultime Secondo quanto riportato da Gianluici Longari sul suo profilo X, Wilfried Singo è un nome che piace in Italia. L’esterno classe 2000, attualmente in forza al Galatasaray, è stato oggetto di discussioni recenti: alcuni intermediari ne hanno parlato all’Inter e anche alla Juve, sondando il terreno per un possibile ritorno nel nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

