Truffa in pieno giorno | finto finanziere ruba gioielli da 20mila euro
Un furto studiato nei minimi dettagli e messo in atto in pieno giorno si è concluso con un arresto grazie alla rapidità della Polizia di Stato. Venerdì, poco dopo mezzogiorno, un uomo di 40 anni, originario della Campania, si è presentato a casa di una donna di 64 anni residente a Brescia – in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Truffa in pieno giorno: finto finanziere ruba gioielli da 20mila euro - L'intervento della Polizia ha consentito il recupero del bottino ... Come scrive bresciatoday.it
Si spaccia per finanziere e ruba i gioielli a un’anziana: arrestato - L’uomo era scappato con il bottino da circa 20mila euro: gli agenti della Polizia di Stato di Brescia l’hanno fermato dopo la chiamata della 64enne. giornaledibrescia.it scrive
Truffa del finto incidente, rubati gioielli per 20mila euro a un'anziana: intercettati i ladri in fuga - Due uomini arrestati a Cividale del Friuli per aver derubato un’anziana. Scrive nordest24.it