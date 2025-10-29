Truffata da finto avvocato Consegna ori e denaro
Si era presentato a casa della vittima scelta per la truffa del finto incidente simulando di essere un avvocato. Un fantomatico legale, in realtà, di neppure 30 anni. Che avrebbe tolto dai guai il figlio ma puntava solo al suo denaro e agli ori che sarebbe riuscita a racimolare per aiutarlo seduta stante. Ma all'avvocato – la procura sostiene che sia un truffatore, residente nella provincia di Benevento – era andata male e le forze dell'ordine lo avevano individuato e denunciato dopo il colpo ai danni di una donna senese, nel settembre 2024. Non era stato solo ad agire, il copione è ormai consolidato.
