Sigarette elettroniche modificate hashish e cocaina | blitz in un appartamento

Latinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigarette elettronichemodificate” con sostanze stupefacenti. E' quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato di polizia di Aprilia, arrestando un uomo e una donna, entrambi italiani, per detenzione di droga ai fini di spaccio.L'operazione è scaturita da un'attività di indagine su una rete. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

