Sicurezza Tommasetti | Più forze di polizia in arrivo a Salerno

Il rafforzamento delle forze di polizia a Salerno rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza urbana. Aurelio Tommasetti, dirigente della Lega, esprime soddisfazione per questa misura del Viminale, che mira a garantire un ambiente più protetto per i cittadini. Un intervento che, attraverso una presenza più capillare delle forze dell’ordine, intende contribuire alla prevenzione e alla gestione delle criticità locali.

“Bene il rafforzamento delle forze di polizia a Salerno”. Così Aurelio Tommasetti, dirigente nazionale della Lega, che plaude all’iniziativa del Viminale. “Alle parole seguono i fatti, come dimostra l’impegno che il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha messo in campo per le nostre città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

