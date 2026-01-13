Il Lazio si prepara ad accogliere 521 nuove unità delle Forze di Polizia, rafforzando la presenza in tutte le province. Questa decisione mira a migliorare la sicurezza sul territorio e a garantire servizi più efficienti ai cittadini. L’incremento delle risorse umane rappresenta un passo importante per rafforzare l’ordine pubblico e la tutela della comunità locale.

Per l’incremento delle Forze di Polizia presenti in tutte le province del Lazio, c’è una “grande soddisfazione”. Come previsto dal nuovo piano di assunzioni, tra gennaio e marzo del 2026, sono in arrivo ben 521 uomini e donne in divisa”. Questa affermazione è stata rilasciata dal segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni. “In particolare, 470 di questi nuovi agenti saranno destinati alla Capitale, mentre 20 verranno inviati a Latina, 15 a Frosinone, 9 a Viterbo e 7 a Rieti. Questo risultato è merito del grande lavoro che la Lega sta portando avanti, ponendo come priorità la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sicurezza: Bordoni (Lega), aumentano forze di polizia nel Lazio, 521 unita’ in arrivo

