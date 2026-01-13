Sicurezza | Bordoni Lega aumentano forze di polizia nel Lazio 521 unita’ in arrivo
Il Lazio si prepara ad accogliere 521 nuove unità delle Forze di Polizia, rafforzando la presenza in tutte le province. Questa decisione mira a migliorare la sicurezza sul territorio e a garantire servizi più efficienti ai cittadini. L’incremento delle risorse umane rappresenta un passo importante per rafforzare l’ordine pubblico e la tutela della comunità locale.
Per l’incremento delle Forze di Polizia presenti in tutte le province del Lazio, c’è una “grande soddisfazione”. Come previsto dal nuovo piano di assunzioni, tra gennaio e marzo del 2026, sono in arrivo ben 521 uomini e donne in divisa”. Questa affermazione è stata rilasciata dal segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni. “In particolare, 470 di questi nuovi agenti saranno destinati alla Capitale, mentre 20 verranno inviati a Latina, 15 a Frosinone, 9 a Viterbo e 7 a Rieti. Questo risultato è merito del grande lavoro che la Lega sta portando avanti, ponendo come priorità la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Sicurezza, Zinzi (Lega): “In Campania si rafforza Polizia, in arrivo 264 unità”
Leggi anche: Sicurezza, Nisini (Lega): in arrivo nuovi operatori delle Forze dell’Ordine ad Arezzo
Roma: Bordoni (Lega), aggressioni a Termini preoccupano, aumentare controlli - Il segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni, ha espresso la sua crescente preoccupazione riguardo alle due violente aggressioni che si sono ... romadailynews.it
FdI e Lega, ora è scontro su Strade sicure. Romeo: “In maggioranza c’è chi si comporta come il centrosinistra” - Il leghista: "C'è chi si comporta come i governi di centrosinistra" ... ilfattoquotidiano.it
La tragedia di Crans Montana. A #StorieItaliane parla l’avvocato Gabriele Bordoni, amico e legale della famiglia Tamburi: “ i genitori chiedono giustizia per Giovanni”. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.