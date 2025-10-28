Sicurezza prorogato l' accordo di collaborazione tra le Polizia locali di Cesena Cesenatico e Unione Rubicone mare

Le amministrazioni comunali di Cesena e Cesenatico, insieme all'Unione Rubicone e Mare, rinnovano la collaborazione sul fronte della sicurezza urbana e delle attività di controllo del territorio, prorogando per ulteriori dodici mesi l'accordo di collaborazione tra i rispettivi Comandi di Polizia.

