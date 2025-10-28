Sicurezza prorogato l' accordo di collaborazione tra le Polizia locali di Cesena Cesenatico e Unione Rubicone mare

Le amministrazioni comunali di Cesena e Cesenatico, insieme all’Unione Rubicone e Mare, rinnovano la collaborazione sul fronte della sicurezza urbana e delle attività di controllo del territorio, prorogando per ulteriori dodici mesi l’accordo di collaborazione tra i rispettivi Comandi di Polizia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ANAS ha prorogato la chiusura della strada statale 344dir Porto Ceresio-Luino: lavori di somma urgenza iniziati oggi, valutata un’apertura anticipata solo se in sicurezza - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza: accordo tra Polizia Locale di Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone - Cesena e Cesenatico e Unione Rubicone e Mare hanno rinnovato la collaborazione tra i rispettivi Comandi di Polizia Locale ... Scrive livingcesenatico.it

Snam e Arma dei Carabinieri: firmato un accordo per la sicurezza aziendale e la tutela dell’ambiente - Siglato un protocollo d’intesa per rafforzare collaborazione, formazione e protezione delle infrastrutture strategiche ... Secondo affaritaliani.it

Cybersicurezza nel settore energetico: accordo ACN–Terna per proteggere la rete elettrica nazionale - Accordo ACN–Terna per la cybersicurezza del settore energetico: collaborazione triennale per difendere la rete elettrica nazionale. Riporta rinnovabili.it