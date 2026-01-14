Sicurezza la nuova stretta Piantedosi presenta il piano | Daspo e contrasto alle baby gang

Il ministro Piantedosi annuncia un nuovo pacchetto di norme sulla sicurezza, tra cui il rafforzamento delle misure contro le baby gang e l’introduzione del Daspo. Queste proposte, che saranno presto presentate in Parlamento, mirano a rafforzare la tutela dei cittadini e a contrastare efficacemente fenomeni di insicurezza diffusa. La discussione rappresenta un passo importante nel percorso di attenzione alle esigenze di sicurezza della comunità.

Roma, 14 gennaio 2026 – Un pacchetto di norme sulla sicurezza che “porteremo a breve in Parlamento e sarà un banco di prova per vedere a chi davvero interessa la sicurezza dei cittadini”. È la sfida che, durante il question time in Parlamento, ha lanciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rivolgendosi di certo all’opposizione, che accusa il governo di fare “propaganda” sul tema, ma anche alla maggioranza, dove non mancano le fibrillazioni con la Lega. Si tratta di un articolato testo, trasmesso martedì sera a Palazzo Chigi, che mette al primo punto la prevenzione della violenza giovanile, ma che prevede anche lo scudo giuridico e la tutela legale anche in fase di indagini per le forze dell’ordine, l’aggravante per i reati contro i giornalisti, oltre a una serie di misure contro l’immigrazione irregolare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicurezza, la nuova stretta. Piantedosi presenta il piano: Daspo e contrasto alle baby gang Leggi anche: Sicurezza, il governo prepara un nuovo decreto: “Espulsioni facili e veloci”. Prevista la stretta sulle baby gang Leggi anche: Perugia 2026, la giunta Ferdinandi sulla sicurezza: lotta alle baby-gang, telecamere e prevenzione attiva Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stretta sulla sicurezza, il Governo lavora a due testi: nel decreto giro di vite su coltelli e tutela degli agenti. Presto in Cdm; La nuova stretta sulla sicurezza: norme anti violenze nelle manifestazioni e blocco navale per i migranti; Espulsioni più facili e stretta sulle baby gang: il piano del governo sulla sicurezza; Arriva la stretta del governo sulla sicurezza, come promesso dalla premier Meloni. La nuova stretta sulla sicurezza: norme anti violenze nelle manifestazioni e "blocco navale" per i migranti - Nelle bozze visionate da Avvenire, il divieto di vendita di coltelli ai ... avvenire.it

Sicurezza, il pacchetto di Piantedosi è pronto. Ecco cosa prevede - Se ne parla da molto tempo, e puntuale è arrivata la risposta del ministro Matteo Piantedosi. msn.com

Pronto il pacchetto sicurezza, tolleranza zero sui coltelli - Fino a 5 anni di carcere per chi non si ferma all’alt delle forze di polizia. msn.com

Passeggiata pro sicurezza a Colle: allo studio una nuova data facebook

#corsodiformazione LA NUOVA #SICUREZZA SUL LAVORO 2026 #direttastreaming 2 Marzo 2026 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.