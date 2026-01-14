Sicurezza ecco i rinforzi In arrivo 18 nuovi agenti Soddisfazione della Lega

Sono in arrivo 18 nuovi agenti per la polizia di Stato di Massa Carrara, un intervento che mira a rafforzare il servizio e migliorare la sicurezza locale. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla Lega, evidenziando l'importanza di garantire un presidio più efficace e presente sul territorio, in risposta alle criticità emerse negli ultimi tempi legate alla riduzione del personale.

Finalmente arrivano rinforzi per la polizia di Stato di Massa Carrara, che da tempo lamenta di non poter più garantire l'alta qualità dei servizi a causa di un organico ridimensionato. In piazza per chiedere nuove leve era sceso il sindacato Siulp, così anche la Federazione provinciale della Fsp della polizia di Stato che era intervenuta per chiedere aiuto. Ad annunciare che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha accolto gli appelli delle forze dell'ordine è il deputato leghista Andrea Barabotti. Soddisfatto Andrea Tosi, il segretario provinciale del Carroccio. Anche la sindaca di Carrara Serena Arrighi aveva preso carta e penna e scritto a Piantedosi per avere più agenti in città, e in questi giorni ha fatto la stessa cosa la senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione.

