Sicurezza D’Incecco Lega | in arrivo 77 nuovi agenti 19 nel Chietino

In Abruzzo, sono in arrivo 77 nuovi agenti di polizia, destinati a rafforzare la sicurezza nei quattro capoluoghi provinciali. Tra queste, 19 unità saranno assegnate al Chietino, contribuendo a migliorare la presenza delle forze dell’ordine nella regione. Questa iniziativa mira a garantire un ambiente più sicuro per cittadini e servizi pubblici, attraverso un incremento delle risorse umane nelle aree urbane.

Lega irritata con FdI sul pacchetto sicurezza: subito il nuovo decreto - Gelo del partito della premier sull’idea di affidare gli sfratti alle guardie giurate ... repubblica.it

Il decreto sicurezza slitta ancora, pressing Lega per i militari in strada - La strategia ROMA Era stato l'auspicio per l'anno nuovo espresso a questo giornale dal presidente del Senato, subito dopo il concerto di Natale («Spero che il governo ... ilmessaggero.it

Sicurezza, D'Incecco (Lega): più forze dell'ordine in arrivo in Abruzzo facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.