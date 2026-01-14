Sicurezza D’Incecco Lega | in arrivo 77 nuovi agenti 19 nel Chietino
In Abruzzo, sono in arrivo 77 nuovi agenti di polizia, destinati a rafforzare la sicurezza nei quattro capoluoghi provinciali. Tra queste, 19 unità saranno assegnate al Chietino, contribuendo a migliorare la presenza delle forze dell’ordine nella regione. Questa iniziativa mira a garantire un ambiente più sicuro per cittadini e servizi pubblici, attraverso un incremento delle risorse umane nelle aree urbane.
Nuove risorse in arrivo per rafforzare la sicurezza in Abruzzo: 77 agenti di polizia saranno distribuiti nei prossimi giorni nei quattro capoluoghi provinciali. Lo annuncia Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, sottolineando che si tratta di “un risultato concreto” che migliorerà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
