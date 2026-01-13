A Bologna, il piano di interventi per migliorare la sicurezza in stazione si sviluppa in due settimane, con l'obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per i viaggiatori. La zona rossa è stata prorogata fino al 15 marzo, in attesa di ulteriori misure. Questi interventi rappresentano un passo importante per rafforzare la tutela e la tranquillità nelle aree di maggior transito della città.

Bologna, 13 gennaio 2026 – Due settimane per il piano che grazie ai primi interventi aumenterà al sicurezza in stazione a Bologna. Ad annunciarlo è stato il sindaco Matteo Lepore prima del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto stamattina. Un incontro "credo molto produttivo - afferma il primo cittadino all'uscita dalla Prefettura - nel quale abbiamo affrontato diversi temi. Innanzitutto la sicurezza in stazione", dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Il lato oscuro della stazione di Bologna: un viaggio nel degrado tra pipe da crack e sangue “La stazione? Otto ettari e 60 milioni di passeggeri l’anno: qualche tornello non basta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza in stazione a Bologna, ecco cosa prevede il piano. E zona rossa prorogata fino al 15 marzo

Leggi anche: Allarme sicurezza, Stazione Termini zona rossa

Leggi anche: Prorogata l’ordinanza prefettizia per la zona a vigilanza rafforzata: dov’è la “zona rossa” a Chivasso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sicurezza in stazione, Madrid: “I tornelli potrebbero non bastare”; Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel Bresciano; Omicidio alla stazione di Bologna, centinaia in divisa al presidio per Alessandro Ambrosio tra le lacrime. Diretta; Bologna nella paura, sicurezza fuori controllo: accoltellato e ucciso capotreno in stazione.

Sicurezza, in due settimane il piano per la stazione di Bologna. Lepore: «I nuovi agenti dal Viminale? Il saldo resta negativo» - Il bilancio del sindaco sul Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio: «I tornelli? corrieredibologna.corriere.it