Sicurezza e omicidio del capotreno nuovo duello tra il Pd e Piantedosi

L’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, avvenuto per mano di Marin Jelenic, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei trasporti pubblici. La vicenda ha portato a confronti tra il Partito Democratico e il Governo, evidenziando le diverse posizioni sulla gestione della sicurezza e delle emergenze nelle stazioni. Un episodio che solleva questioni importanti sulla tutela di lavoratori e cittadini nei contesti pubblici.

Bologna, 14 gennaio 2026 – L’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, alla stazione di Bologna per mano del presunto assassino Marin Jelenic, croato 36enne, dà il via a un nuovo duello tra Pd e Viminale a Roma. Durante il question time alla Camera il gruppo Pd ha interrogato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per denunciare il fallimento delle politiche di sicurezza del governo, a fronte di un aumento dei reati gravi e di un senso di insicurezza sempre più diffuso tra i cittadini, come dimostrato dai recenti fatti di sangue alla stazione di Bologna e a Roma Termini (con il pestaggio di un funzionario del ministero ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza e omicidio del capotreno, nuovo duello tra il Pd e Piantedosi Leggi anche: Il duello al Senato Piantedosi-Renzi. "I reati sono in calo, più alti con il Pd" Leggi anche: Sciopero del personale Trenitalia mercoledì 7 gennaio dopo l’omicidio del capotreno. I sindacati: “Più sicurezza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. C’è un nuovo piano per mettere in sicurezza la stazione; Omicidio capotreno, le reazioni: Più sicurezza nei trasporti; Sciopero del personale Trenitalia mercoledì 7 gennaio dopo l’omicidio del capotreno. I sindacati: “Più sicurezza”; Omicidio del capotreno, la rabbia del papà. Meloni: «Vicini alla famiglia. Sulla sicurezza bisogna fare di più». Sicurezza e omicidio del capotreno, nuovo duello tra il Pd e Piantedosi - Al question time alla Camera il ministro viene interrogato dai dem: “Il governo ha fallito”. msn.com

Espulsioni più facili e stretta sulle baby gang: il piano del governo sulla sicurezza - Dopo il brutale omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio il centrodestra ragiona su un nuovo pacchetto di misure ... today.it

Sicurezza, in due settimane il piano per la stazione di Bologna. Lepore: «I nuovi agenti dal Viminale? Il saldo resta negativo» - Il bilancio del sindaco sul Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio: «I tornelli? corrieredibologna.corriere.it

Dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il dibattito sulla sicurezza torna al centro della politica cittadina. Ai microfoni di BolognaToday a confronto le visioni del centrodestra e del centrosinistra facebook

Mit convochi Osservatorio su sicurezza nelle ferrovie. La richiesta dopo omicidio alla stazione di Bologna del capotreno Alessandro Ambrosio. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.