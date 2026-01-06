Sciopero del personale Trenitalia mercoledì 7 gennaio dopo l’omicidio del capotreno I sindacati | Più sicurezza
Lo sciopero regionale del trasporto ferroviario in programma il 7 gennaio 2026 è stato proclamato in seguito all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna. I sindacati chiedono maggiori misure di sicurezza per il personale ferroviario. La protesta evidenzia le preoccupazioni sul rispetto delle condizioni di lavoro e sulla tutela dei dipendenti delle ferrovie italiane.
Bologna, 6 gennaio 2026 - Proclamato uno sciopero regionale del trasporto ferroviario domani 7 gennaio dopo l'uccisione a Bologna del capotreno Alessandro Ambrosio, ritrovato morto a 34 anni in una pozza di sangue in zona stazione. L'omicidio ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza degli operatori delle Ferrovie e delle stesse stazioni. I sindacati hanno annunciato, oltre allo sciopero, un presidio in Prefettura cui parteciperanno anche il presidente Michele de Pascale e l'assessora Irene Priolo. Intanto da parte delle forze politiche di entrambi gli schieramenti arrivano messaggi di cordoglio, ma anche di preoccupazione sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
