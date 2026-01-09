Il duello al Senato Piantedosi-Renzi I reati sono in calo più alti con il Pd

Durante il question time al Senato, Matteo Piantedosi ha risposto a un’interrogazione di Matteo Renzi sul tema della sicurezza, evidenziando come i reati siano in calo nel 2023. I dati forniti contraddicono le affermazioni di un’escalation criminale, sottolineando invece una tendenza positiva. La discussione si concentra quindi su analisi e dati ufficiali, offrendo un quadro più equilibrato sulla situazione della sicurezza in Italia.

Altro che escalation criminale. A smontare l'impianto di una interrogazione presentata da Matteo Renzi sullo stato della sicurezza in Italia è Matteo Piantedosi che al question time in Senato rivela i dati relativi all'anno appena concluso. Un consuntivo decisamente positivo in tutte le voci citate. I numeri parlano chiaro. Nel 2025 i reati risultano in calo del 3,5%, con una flessione netta per violenze sessuali, furti, rapine ed estorsioni. Un trend che il ministro dell'Interno rivendica come il risultato delle scelte dell'esecutivo, dalle nuove assunzioni nelle Forze di polizia alle operazioni ad alto impatto sul territorio.

