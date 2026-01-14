Si è rischiata l’esplosione Cisterna scarica benzina senza la messa a terra

Da lanazione.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata dell’8 gennaio, durante controlli di routine, il personale della Polizia Locale di Lucca ha individuato un’anomalia presso un impianto di carburanti. Un’autocisterna ha effettuato un rifornimento senza essere messa a terra, situazione che avrebbe potuto causare un’esplosione. L’intervento ha permesso di individuare una grave irregolarità, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza nel settore dell’autotrasporto.

Nella mattinata dell’8 gennaio, il personale del Comando di Polizia Locale di Lucca, durante i controlli alla sicurezza dell’autotrasporto merci, ha effettuato una verifica di routine al rispetto della disciplina di sicurezza nel rifornimento, eseguito da un’autocisterna a un impianto di carburanti in periferia (nella foto), riscontrando una grave irregolarità che ha messo a serio rischio l’incolumità di tutte le persone – operatori e utenti – presenti nell’area. È infatti emerso che l’autotrasportatore stava svuotando l’ autocisterna ricolma di benzina per riempire il serbatoio sotterraneo dell’impianto, senza aver effettuato il collegamento elettrico di messa a terra, atto ad evitare che eventuali cariche di elettricità accumulatesi durante la circolazione e le manovre, possano generare scintille ed innescare un incendio della benzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

si 232 rischiata l8217esplosione cisterna scarica benzina senza la messa a terra

© Lanazione.it - Si è rischiata l’esplosione. Cisterna scarica benzina senza la messa a terra

Leggi anche: Lanciano una sedia dalla finestra della classe e si filmano, rischiata la tragedia. Il video

Leggi anche: Brembio, cisterna di Gpl finisce in un fossato a Brembio: recupero e messa in sicurezza per tutta la notte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.