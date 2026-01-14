Si è rischiata l’esplosione Cisterna scarica benzina senza la messa a terra

Nella mattinata dell’8 gennaio, durante controlli di routine, il personale della Polizia Locale di Lucca ha individuato un’anomalia presso un impianto di carburanti. Un’autocisterna ha effettuato un rifornimento senza essere messa a terra, situazione che avrebbe potuto causare un’esplosione. L’intervento ha permesso di individuare una grave irregolarità, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza nel settore dell’autotrasporto.

Nella mattinata dell’8 gennaio, il personale del Comando di Polizia Locale di Lucca, durante i controlli alla sicurezza dell’autotrasporto merci, ha effettuato una verifica di routine al rispetto della disciplina di sicurezza nel rifornimento, eseguito da un’autocisterna a un impianto di carburanti in periferia (nella foto), riscontrando una grave irregolarità che ha messo a serio rischio l’incolumità di tutte le persone – operatori e utenti – presenti nell’area. È infatti emerso che l’autotrasportatore stava svuotando l’ autocisterna ricolma di benzina per riempire il serbatoio sotterraneo dell’impianto, senza aver effettuato il collegamento elettrico di messa a terra, atto ad evitare che eventuali cariche di elettricità accumulatesi durante la circolazione e le manovre, possano generare scintille ed innescare un incendio della benzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si è rischiata l’esplosione. Cisterna scarica benzina senza la messa a terra Leggi anche: Lanciano una sedia dalla finestra della classe e si filmano, rischiata la tragedia. Il video Leggi anche: Brembio, cisterna di Gpl finisce in un fossato a Brembio: recupero e messa in sicurezza per tutta la notte Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ci sono sviluppi nelle indagini relative al caso della bambina di poco più di un anno che è rimasta gravemente ferita al volto a seguito dell’esplosione di petardi durante i festeggiamenti di fine anno a Nuvolera. La piccola è stata trasportata d’urgenza agli Spe - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.