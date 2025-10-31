Lanciano una sedia dalla finestra della classe e si filmano rischiata la tragedia Il video

La scena, raccontata dal Resto del Carlino, avviene pochi minuti dopo il suono della campanella, sulla scala esterna in cemento di una scuola superiore. Uno studente, con zaino nero e capelli ricci, solleva una sedia con entrambe le mani e la getta oltre il parapetto. Attorno a lui, altri ragazzi osservano e filmano. Il video documenta l’intera sequenza: la salita, le parole, il lancio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

