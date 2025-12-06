Brembio cisterna di Gpl finisce in un fossato a Brembio | recupero e messa in sicurezza per tutta la notte
Brembio (Lodi), 6 dicembre 2025- Cisterna di Gpl precipitata nel fossato, il recupero è ancora in corso. Notte di intenso lavoro, a Brembio, per i vigili del fuoco lodigiani e milanesi. Le operazioni di travaso della cisterna uscita di strada ieri 5 dicembre 2025 sono iniziate verso la mezzanotte e proseguono anche oggi 6 dicembre 2025. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi fanno sapere che si sta effettuando il travaso della parte liquida del carico in un'altra cisterna, trovata in serata per poter procedere con l'intervento e si sta bruciando in torcia la parte gassosa. Alle 8, è presente personale del Nucleo batteriologico chimico e radiologico del comando di Milano, più una autobotte con personale del Comando di Lodi e dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
