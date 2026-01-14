Serie C caos AlbinoLeffe-Pro Vercelli | partita non omologata per un ricorso degli ospiti la ricostruzione

Da bergamonews.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente partita di Serie C tra AlbinoLeffe e Pro Vercelli ha suscitato dubbi riguardo alla regolarità del match, che non è stato ufficialmente omologato a causa di un ricorso presentato dagli ospiti. La disputa, disputata allo ‘Stadium’ di Zanica, si è conclusa con una vittoria dell’AlbinoLeffe per 2-1, ma la sua validità è al centro di un procedimento legale che richiede chiarimenti.

Si tinge di giallo il match dell’ultimo turno di campionato di Serie C che ha visto l’ AlbinoLeffe imporsi per 2-1 allo ‘Stadium’ di Zanica nei confronti della Pro Vercelli. La formazione guidata da Lopez, sotto 0-1 nella prima frazione di gioco, ha ribaltato il match nella ripresa grazie al gol di Sali e al capolavoro di De Paoli allo scoccare del novantesimo: una perla valsa il definitivo 2-1. La novità delle ultime ore, però, risiede nel fatto che la Lega Pro non ha omologato il risultato: il nodo della questione si riferisce all’espulsione di Akpa Akpro, centrocampista della Pro Vercelli, avvenuta al 18? e che ha costretto i piemontesi a disputare l’ultimo segmento di partita in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe, doppio sorriso: vittorie pesanti contro Casarano e Pro Vercelli

Leggi anche: Partita tra Inter e Pro Vercelli a Monza: come cambia la viabilità dalle 10.30

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Video Dolomiti Bellunesi Albinoleffe (2-0)/ Gol e highlights: la chiude Clemenza! (Serie C).

serie c caos albinoleffeSerie C, caos AlbinoLeffe-Pro Vercelli: partita non omologata per un ricorso degli ospiti, la ricostruzione - Akpro al 18’ del secondo tempo: inizialmente non ravvisata, la decisione è stata riconvertita dopo una valutazione FVS chiamata da Lopez. bergamonews.it

serie c caos albinoleffeSerie C, l'incredibile caso di Albinoleffe-Pro Vercelli: risultato non omologato, errore tecnico dell'arbitro ed uso improprio del Football Video Suppport? - L'espulsione del centrocampista piemontese Akpa Apro, arrivata per doppia ammonizione, sarebbe stata comminata senza seguire alla lettera il protocollo FVS Il Football Video Support, la novità regolam ... msn.com

serie c caos albinoleffeSerie C, Albinoleffe-Pro Vercelli non omologata. Cosa è successo - Guy Akpa Akpro attraverso un uso scorretto del Football Video ... sport.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.