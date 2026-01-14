Serie C caos AlbinoLeffe-Pro Vercelli | partita non omologata per un ricorso degli ospiti la ricostruzione

La recente partita di Serie C tra AlbinoLeffe e Pro Vercelli ha suscitato dubbi riguardo alla regolarità del match, che non è stato ufficialmente omologato a causa di un ricorso presentato dagli ospiti. La disputa, disputata allo ‘Stadium’ di Zanica, si è conclusa con una vittoria dell’AlbinoLeffe per 2-1, ma la sua validità è al centro di un procedimento legale che richiede chiarimenti.

Si tinge di giallo il match dell'ultimo turno di campionato di Serie C che ha visto l' AlbinoLeffe imporsi per 2-1 allo 'Stadium' di Zanica nei confronti della Pro Vercelli. La formazione guidata da Lopez, sotto 0-1 nella prima frazione di gioco, ha ribaltato il match nella ripresa grazie al gol di Sali e al capolavoro di De Paoli allo scoccare del novantesimo: una perla valsa il definitivo 2-1. La novità delle ultime ore, però, risiede nel fatto che la Lega Pro non ha omologato il risultato: il nodo della questione si riferisce all'espulsione di Akpa Akpro, centrocampista della Pro Vercelli, avvenuta al 18? e che ha costretto i piemontesi a disputare l'ultimo segmento di partita in inferiorità numerica.

Serie C, l'incredibile caso di Albinoleffe-Pro Vercelli: risultato non omologato, errore tecnico dell'arbitro ed uso improprio del Football Video Suppport? - L'espulsione del centrocampista piemontese Akpa Apro, arrivata per doppia ammonizione, sarebbe stata comminata senza seguire alla lettera il protocollo FVS Il Football Video Support, la novità regolam ... msn.com

Serie C, Albinoleffe-Pro Vercelli non omologata. Cosa è successo - Guy Akpa Akpro attraverso un uso scorretto del Football Video ... sport.sky.it

Un caos che attraversa il mondo arbitrale in un periodo in cui sono violenti le polemiche per operato di arbitri e Var tra le big della Serie A facebook

