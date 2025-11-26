Partita tra Inter e Pro Vercelli a Monza | come cambia la viabilità dalle 10.30
Monza si prepara a ospitare la partita del campionato di serie C tra Inter U23 e Pro Vercelli, che si terrà domenica 30 novembre alle 14.30 all’interno dello stadio U – Power.Le modifiche alla viabilitàIn previsione della partita, l’amministrazione comunale di Monza ha predisposto alcune. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
