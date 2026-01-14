Serie A pareggio tra Napoli e Parma | 0 a 0

Nel match di Serie A tra Napoli e Parma, il risultato è stato un pareggio senza reti. Un gol di McTominay è stato annullato, mentre Lang ha mostrato alcune difficoltà. La squadra partenopea non è riuscita a sfruttare l'occasione per avanzare nella corsa all'Inter, mantenendo un punteggio di 0-0.

Gol annullato a McTominay, Lang non da il meglio di se e il Napoli inciampa nella rincorsa all'Inter. Erano ventisei anni che Napoli e Parma non pareggiavano al Maradona, questa sera il primo incontro ufficiale tra Antonio Conte e Carlos Cuesta si è concluso 0 a 0. Gli azzurri entrano in campo per conquistare i tre punti, a dieci minuti dall'inizio il Napoli entra nell'area piccola del Parma, la palla carambola sui piedi di Scott McTominay che segna ma interviene il Var e Fabbri annulla il gol per fuorigioco di Mazzocchi. I primi 35 minuti si giocano quasi integralmente nella metà campo del Parma che solo sul finire del primo tempo prova a mettere in difficoltà il Napoli con qualche incursione che però non mette in difficoltà la squadra di casa.

