Serie A pareggio 0-0 tra Como e Parma L’Udinese batte 3-2 il Lecce

(Adnkronos) – Il Parma ferma il Como sullo 0-0 nel derby tra i due tecnici spagnoli, Cuesta e Fabregas, mentre l'Udinese batte 3-2 il Lecce negli anticipi dell'ottava giornata di Serie A di oggi, sabato 25 ottobre. Nella partita del Tardini è la squadra di casa ad andare più vicina al gol, nel primo tempo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A pirotecnico pareggio per 2-2 tra Milan e Pisa. A San Siro i rossoneri hanno sbloccato il match al 7' con un destro a giro di Leao dalla distanza. Il primo tempo non ha regalato ulteriori emozioni. Ad inizi - facebook.com Vai su Facebook

Calcio, serie D: pareggio esterno della Lavagnese, sconfitta del Sestri col Vado - X Vai su X

Serie C: la Torres pareggia a Guidonia 0-0 - Sul campo della neopromossa il tecnico Pazienza ha varato un nuovo modulo con la difesa a quattro: Idda e Antonelli centrali, come terzini Mercadante e Zecca, che però si è fatto male inseguendo un ... Come scrive unionesarda.it

Serie A: Atalanta-Lazio 0-0 - 0 tra Atalanta e Lazio, finora il quarto pareggio senza reti della settima giornata di campionato. Scrive corrieredellosport.it

Serie A, Cremonese-Parma 0-0: emiliani fermati dal palo, grigiorossi ancora imbattuti - Nel corso del primo tempo gli uomini di Cuesta cercano di premere forte sull’acceleratore, con un piano ben ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it