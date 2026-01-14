Serie A il Napoli non sa più vincere | con il Parma un altro pareggio

Il Napoli si ferma anche contro il Parma, conquistando un pareggio che complica la corsa scudetto. Dopo le difficoltà incontrate in casa, la squadra non riesce a superare l’ostacolo e mantiene il risultato di parità, evidenziando alcune criticità da affrontare. La situazione richiede attenzione e miglioramenti per mantenere alta la competitività nel campionato di Serie A.

Altro muro avversario al ‘Maradona’ e altro doloroso pareggio che rischia di pesare moltissimo nella corsa scudetto. Il Napoli dopo il Verona sbatte anche contro il Parma subendo il secondo pareggio casalingo consecutivo che frena ulteriormente la sua corsa per tenersi in scia dell’Inter. Con i gialloblù fin dal primo minuto in trincea, la squadra di Conte (che ha seguito il match in tribuna per squalifica), reduce dalla prova convincente contro l’Inter, si fa ancora piccola con le piccole non riuscendo a far valere le proprie qualità mancando il colpo vincente che avrebbe messo ko gli emiliani e rilanciato le proprie ambizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

