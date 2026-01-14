Sergiu Tarna ucciso a Venezia arrestato presunto complice del vigile urbano

Sergiu Tarna, barista di 25 anni di origini moldave, è stato trovato morto il 31 dicembre lungo una strada a Malcontenta, in provincia di Venezia. Un presunto complice è stato arrestato con l’accusa di omicidio in concorso. L’indagine ha portato all’arresto di una persona ritenuta coinvolta nel tragico episodio, che ha scosso la comunità locale.

È stato arrestato con l'accusa di omicidio in concorso il presunto complice dell' omicidio di Sergiu Tarna, il barista 25enne di origini moldave il cui corpo fu trovato lungo il ciglio di una strada, nella mattinata del 31 dicembre, in un campo agricolo di Malcontenta, frazione di Mira, in provincia di Venezia. Lo scorso 6 gennaio, era stato già arrestato Riccardo Salvagno, vigile urbano di 40 anni, ritenuto responsabile dell'omicidio. Stamane i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Procura lagunare, a carico di un 38enne residente a Spinea.

