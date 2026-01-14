Sequestro Napolitano Borrelli | Lo denuncio da anni
Borrelli denuncia da anni le attività del signor Napolitano, evidenziando i suoi stretti legami politici e le numerose infiltrazioni online. Secondo l'esponente, Napolitano avrebbe ricevuto e diffuso centinaia di video diffamatori e insulti, collegandosi anche alla tiktoker Rita De Crescenzo. La vicenda sottolinea l'importanza di approfondire i rapporti tra figure pubbliche e contenuti sui social media, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche digitali.
"Sono anni che denuncio le attività di questo soggetto con forti legami politici territoriali e da cui ho ricevuto centinaia di video diffamatori e pieni di insulti: il signor Napolitano è legato a doppio filo con la tiktoker Rita De Crescenzo. Non a caso ha assunto a lavorare con sé uno dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
La Guardia di Finanza ha effettuato il sequestro dell'intero complesso aziendale riconducibile ad Angelo Napolitano, l’imprenditore e tiktoker noto per la sua attività commerciale online con il brand "Napolitano Store", famoso sui social per i prezzi molto compe facebook
