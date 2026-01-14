Sequestro Napolitano Borrelli | Lo denuncio da anni

Borrelli denuncia da anni le attività del signor Napolitano, evidenziando i suoi stretti legami politici e le numerose infiltrazioni online. Secondo l'esponente, Napolitano avrebbe ricevuto e diffuso centinaia di video diffamatori e insulti, collegandosi anche alla tiktoker Rita De Crescenzo. La vicenda sottolinea l'importanza di approfondire i rapporti tra figure pubbliche e contenuti sui social media, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche digitali.

"Sono anni che denuncio le attività di questo soggetto con forti legami politici territoriali e da cui ho ricevuto centinaia di video diffamatori e pieni di insulti: il signor Napolitano è legato a doppio filo con la tiktoker Rita De Crescenzo. Non a caso ha assunto a lavorare con sé uno dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Napolitano Store, blitz della Finanza: sequestro per fatture false ed evasione dell'Iva

Leggi anche: Denunciò botte e sequestro in cella: “Ora vivo nella paura, colpisce il silenzio delle istituzioni”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sigilli ai ‘Napolitano Store’, Borrelli: “Ricoperto di insulti per averlo denunciato più volte” - “Napolitano Store” tra Napoli e Casalnuovo: la Gdf contesta evasione IVA e vendita smartphone in nero. internapoli.it