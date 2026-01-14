Napolitano Store blitz della Finanza | sequestro per fatture false ed evasione dell' Iva

La Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un sequestro a Casalnuovo, coinvolgendo una società di elettrodomestici e telefonia. L'operazione ha riguardato fatture false e evasione dell'Iva, portando al sequestro dell'intero patrimonio aziendale. L'intervento si inserisce in un più ampio controllo delle pratiche fiscali per contrastare l'illegalità nel settore commerciale.

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l'intero compendio aziendale di una società di Casalnuovo che commercia in elettrodomestici e telefoni cellulari già destinataria.

Angelo Napolitano Store ha chiuso: la Finanza sequestra tutta l'azienda del tiktoker degli elettrodomestici - La Finanza chiude Napolitano Store: avrebbe continuato con le frodi sull'Iva anche dopo il sequestro preventivo di settembre

Napolitano store, scoperta maxi frode: fatture false ed evasione dell'Iva - Commercializzavano "in nero" telefonini di ultima generazione a prezzi molto più bassi di quelli di mercato che però il cliente doveva assolutamente pagare in contanti: i militari del Nucleo di

