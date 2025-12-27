Sindaco aggredito sotto casa nel salernitano picchiato con una spranga | fratture a mani e braccia
Grave episodio a Castiglione del Genovesi: il sindaco Carmine Siano è stato aggredito ieri sera, venerdì 26 dicembre, mentre si recava al plesso scolastico per assistere a una recita natalizia. Il bollettino medico segnala frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, frattura composta dell’arto superiore sinistro, fratture alle dita della mano destra e ferite multiple sul corpo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Sindaco aggredito nel Salernitano: è in ospedale con varie fratture
Leggi anche: Sindaco aggredito in provincia di Salerno a sprangate: fratture a mani e braccia, ferite su tutto il corpo
Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa e colpito alla testa da un uomo incappucciato: è in codice rosso in ospedale; Aggredito sindaco nel Salernitano: per Carmine Siano lesioni e fratture. Solidali Manfredi e Anci; Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa: ricoverato in prognosi riservata; Castiglione dei Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano.
Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa: ricoverato in prognosi riservata - E' accaduto a Carmine Siano, sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, poco più di mille anime nel cuore del Cilento (Salerno), ricoverato in ... msn.com
Castiglione del Genovesi: sindaco Carmine Siano aggredito sotto casa da uomo incappucciato, gravi ferite e dito amputato - L’ipotesi più accreditata è un atto premeditato per motivi di rancore, probabilmente legati all’attività ... tg.la7.it
Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa, fratture su tutto il corpo - Aggressione choc a Castiglione del Genovesi: sindaco ferito gravemente a bastonate, indagini in corso e caccia all’aggressore fuggito. blitzquotidiano.it
Salerno - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato aggredito a bastonate in strada. Il primo cittadino del comune nel Salernitano riversa ora in gravi condizioni, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per le diverse fratture r - facebook.com facebook
Sindaco aggredito a bastonate sotto casa da un uomo incappucciato: fratture su tutto il corpo, volto sfregiato e un dito amputato. É grave x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.