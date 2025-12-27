Sindaco aggredito sotto casa nel salernitano picchiato con una spranga | fratture a mani e braccia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave episodio a Castiglione del Genovesi: il sindaco Carmine Siano è stato aggredito ieri sera, venerdì 26 dicembre, mentre si recava al plesso scolastico per assistere a una recita natalizia. Il bollettino medico segnala frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, frattura composta dell’arto superiore sinistro, fratture alle dita della mano destra e ferite multiple sul corpo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

