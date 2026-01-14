Selvaggia Lucarelli commenta l' assoluzione di Chiara Ferragni per il Pandoro-gate
Selvaggia Lucarelli commenta l’assoluzione di Chiara Ferragni nel caso Pandoro-gate. La decisione del tribunale di Milano di prosciogliere l’influencer da accuse di truffa aggravata riguardo alle operazioni commerciali natalizie ha suscitato diverse reazioni sui social. La vicenda, che ha coinvolto la nota imprenditrice digitale, si è conclusa con un risultato che chiude un’aspettativa di responsabilità penale, portando attenzione sulla questione delle campagne pubblicitarie e della tras
La notizia del proscioglimento di Chiara Ferragni ha fatto rapidamente il giro dei social. Per l'influencer, imputata nel processo con rito abbreviato che la vedeva imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro gate: l’aggravante, il ruolo dei risarcimenti e la differenza con l’assoluzione
Leggi anche: Chiara Ferragni: “Tranquilla e fiduciosa”. Perché chiede l’assoluzione nel Pandoro gate: “Errori, nessuna truffa”
Selvaggia Lucarelli commenta l'assoluzione di Chiara Ferragni per il Pandoro-gate - Era il 15 dicembre 2022 quando Selvaggia Lucarelli raccontò per la prima volta di aver indagato in merito a uno dei prodotti natalizi più in voga in quel momento, il desideratissimo pandoro rosa ... milanotoday.it
Pandoro Gate, Chiara Ferragni assolta: scintille tra Selvaggia Lucarelli e la difesa - Selvaggia Lucarelli commenta la sentenza e nasce lo scontro con i legali dell'imprenditrice. notizie.it
Selvaggia Lucarelli commenta il proscioglimento di Chiara Ferragni: “Resta colpevole di pubblicità ingannevole” - Selvaggia Lucarelli su Instagram ha sottolineato: “Resta colpevole di pubblicità ingannevole”. fanpage.it
"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com
Io sto leggendo casi umani di selvaggia lucarelli.molto carino e scorrevole facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.