Selvaggia Lucarelli commenta l' assoluzione di Chiara Ferragni per il Pandoro-gate

Selvaggia Lucarelli commenta l’assoluzione di Chiara Ferragni nel caso Pandoro-gate. La decisione del tribunale di Milano di prosciogliere l’influencer da accuse di truffa aggravata riguardo alle operazioni commerciali natalizie ha suscitato diverse reazioni sui social. La vicenda, che ha coinvolto la nota imprenditrice digitale, si è conclusa con un risultato che chiude un’aspettativa di responsabilità penale, portando attenzione sulla questione delle campagne pubblicitarie e della tras

Pandoro Gate, Chiara Ferragni assolta: scintille tra Selvaggia Lucarelli e la difesa - Selvaggia Lucarelli commenta la sentenza e nasce lo scontro con i legali dell'imprenditrice. notizie.it

Selvaggia Lucarelli commenta il proscioglimento di Chiara Ferragni: “Resta colpevole di pubblicità ingannevole” - Selvaggia Lucarelli su Instagram ha sottolineato: “Resta colpevole di pubblicità ingannevole”. fanpage.it

"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com

