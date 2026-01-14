Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel caso noto come “Pandoro-gate”. La decisione riguarda l’assenza di elementi sufficienti per confermare le accuse, considerando anche le eventuali differenze tra assoluzione e proscioglimento, e il ruolo dei risarcimenti nel procedimento. La sentenza chiarisce i punti fondamentali del procedimento giudiziario, offrendo un quadro preciso sulla posizione dell’imprenditrice digitale.

Milano, 14 gennaio 2026 – Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di “truffa aggravata dalla minorata difesa”, il caso a processo abbreviato, quello ultranoto del “Pandoro-gate”. Secondo la procura, aggiunto Eugenio Fusco, pm Christian Barilli, che aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi, la star dei social aveva promosso online la vendita dei due dolci, il pandoro Balocco e le uova di Pasqua di Dolci Preziosi, lasciando intendere che parte del ricavato avrebbe finanziato progetti di beneficenza. Chiara Ferragni esce dall’aula del tribunale dopo la sentenza di assoluzione, Milano, 14 Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro gate: l’aggravante, il ruolo dei risarcimenti e la differenza con l’assoluzione

Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta, si chiude il Pandoro gate: «Incubo finito». Perché il giudice ha deciso così: l'aggravante, i risarcimenti

Leggi anche: Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta per il Pandoro gate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Pandoro-gate: dalla denuncia all’assoluzione; Si chiudono Pandoro e Uova-gate, Chiara Ferragni assolta per improcedibilità dall'accusa di truffa; Pandorogate, Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa.

Pandoro-gate, ecco perché Chiara Ferragni è stata prosciolta: la truffa non aggravata è punibile solo con una querela - La sentenza che ha dichiarato il non doversi procedere per nei confronti dell’influence ... ilfattoquotidiano.it