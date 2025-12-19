Chiara Ferragni | Tranquilla e fiduciosa Perché chiede l’assoluzione nel Pandoro gate | Errori nessuna truffa

Milano – “Errori di comunicazione”: e quindi, al massimo, il Pandoro Gate sarebbe un caso di ‘pubblicità ingannevole’ (un fronte già chiuso con risarcimenti e donazioni per un totale di circa 3,4 milioni di euro ). E ancora, per la difesa, da parte di Chiara Ferragni “non c'è stato alcun dolo", ossia alcuna volontà di raggirare i consumatori: anzi, dal punto di vista oggettivo degli elementi probatori, non si è verificata proprio alcuna truffa. È questa la sintesi delle arringhe difensive portate in aula dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, legali dell'influencer, per chiedere al giudice Ilio Mannucci Pacini che Chiara Ferragni venga assolta con formula piena nel processo abbreviato a Milano, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

