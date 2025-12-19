Chiara Ferragni | Tranquilla e fiduciosa Perché chiede l’assoluzione nel Pandoro gate | Errori nessuna truffa
Milano – “Errori di comunicazione”: e quindi, al massimo, il Pandoro Gate sarebbe un caso di ‘pubblicità ingannevole’ (un fronte già chiuso con risarcimenti e donazioni per un totale di circa 3,4 milioni di euro ). E ancora, per la difesa, da parte di Chiara Ferragni “non c'è stato alcun dolo", ossia alcuna volontà di raggirare i consumatori: anzi, dal punto di vista oggettivo degli elementi probatori, non si è verificata proprio alcuna truffa. È questa la sintesi delle arringhe difensive portate in aula dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, legali dell'influencer, per chiedere al giudice Ilio Mannucci Pacini che Chiara Ferragni venga assolta con formula piena nel processo abbreviato a Milano, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Pandoro Gate, Chiara Ferragni: "Sono tranquilla e fiduciosa"
Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: “Sono fiduciosa, non ho mai lucrato ma solo agito in buona fede”
Caso Pandoro, Chiara Ferragni in tribunale: Sono tranquilla e fiduciosa; Pandoro Gate, Ferragni: Tranquilla e fiduciosa, speriamo bene; Pandoro Gate, Ferragni: Tranquilla e fiduciosa, speriamo bene; Garlasco, legale Stasi: Alberto escluso dalle tracce riscontrate.
Chiara Ferragni al processo per truffa: "Sono fiduciosa e tranquilla". La difesa: "È innocente" - È il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo abbreviato milanese, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità inga ... msn.com
Pandorogate, parola alla difesa - Oggi è stato il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo abbreviato milanese, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per truffa aggravata sui ... cremonaoggi.it
Pandoro-gate, Ferragni in aula: "Sono tranquilla e fiduciosa". La difesa chiede l’assoluzione - I legali: "Chiara è innocente da qualunque punto di vista si guardi questa vicenda. affaritaliani.it
"Non c'è stato alcun dolo, in questa vicenda non ci sono truffati. La truffa aggravata prevede artifici e raggiri e in questa vicenda non ce ne sono stati", ha detto l'avvocato Giuseppe Iannaccone che insieme a Marcello Bana difende Chiara Ferragni, durante il su - facebook.com facebook
Chiara Ferragni amplia il suo business al settore home: lancia una candela profumata che costa 40 euro x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.