Sei cuccioli vengono portati dai vigili del fuoco in overdose da fentanyl | salvati grazie alle cure tempestive ora saranno adottati

Sei cuccioli sono stati portati alla caserma dei vigili del fuoco di Sky Valley, a Gold Bar, in grave stato di salute a causa di un sospetto overdose da fentanyl. Grazie a interventi tempestivi, i piccoli sono stati salvati e ora si preparano per un’adozione. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un intervento rapido e di un’attenzione costante nei confronti degli animali in difficoltà.

Sospetta overdose da fentanyl. Questo il motivo per cui sei cuccioli sono stati curati con urgenza dopo essere stati portati alla caserma dei vigili del fuoco di Sky Valley, a Gold Bar. Siamo nello stato Washington, Contea di Snohomish. Tre dei sei cuccioli erano in condizioni critiche, con gravi difficoltà respiratorie. Tutti e sei presentavano gli stessi sintomi che, per i vigili del fuoco, sono stati da subito associabili a una forma di avvelenamento ambientale: “Sapendo che il fentanyl è una delle principali cause di avvelenamento quando viene introdotto nell’aria sotto forma di polvere, la nostra ipotesi più plausibile è stata che i cuccioli avessero subito un’overdose da fentanyl “, ha scritto Sky Valley Fire in un post su Facebook. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Cuccioli caduti in un pozzo, salvati dai vigili del fuoco

Leggi anche: Cuccioli incastrati in un’intercapedine: salvati dai vigili del fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cuccioli salvati dal veleno invisibile: il lieto fine di sei cani in overdose da fentanyl; Cosa fare se il cane viene punto da un’ape; Cane riportato al rifugio due volte non ha smesso di sperare in una famiglia.

Siamo pronti per il nuovo anno! E tu, hai già pensato di accogliere un Labrador nella tua famiglia La scelta di un cucciolo è un momento cruciale e noi, da oltre 40 anni, lo rendiamo un percorso d'amore e consapevolezza: i nostri cuccioli vengono consegn facebook