Cuccioli incastrati in un’intercapedine | salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Sala Consilina sono intervenuti per soccorrere quattro cuccioli rimasti intrappolati in un’intercapedine di un’abitazione a Buonabitacolo. L’intervento si è concluso con successo, garantendo la sicurezza degli animali e ripristinando la tranquillità nella zona. Questo episodio evidenzia l’importanza del pronto intervento e della cura per gli animali in situazioni di emergenza.

Ancora un intervento a lieto fine da parte dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che hanno salvato quattro cuccioli rimasti incastrati in un'intercapedine di un'abitazione a Buonabitacolo.L'interventoL'allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti, che avevano.

