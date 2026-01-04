GPS Graduatorie 2026 28 vecchie e nuove regole | requisiti di accesso domanda info per le supplenze Lalla vi spiegherà tutto nella newsletter Diventare insegnanti

In vista della pubblicazione delle GPS 2026/28, è importante conoscere i requisiti di accesso, le modalità di domanda e le procedure per le supplenze. Lalla, nella newsletter “Diventare insegnanti”, fornirà tutte le informazioni necessarie per affrontare questa fase, con un focus sulle nuove regole e le differenze rispetto al passato. Preparatevi a seguire con attenzione le istruzioni per garantire una corretta presentazione della domanda.

Si avvicina la pubblicazione dell'Ordinanza relativa alle Graduatorie GPS per il biennio 202628. Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione della domanda GPS, i controlli saranno più accurati e tempestivi. Offriamo ai nostri lettori una GUIDA completa per i singoli passaggi del testo, ampliando i nostri servizi di aiuto e consulenza. Lalla vi spiegherà tutto.

Lavorare a scuola, ecco i requisiti per inserirsi in graduatoria nel 2026 - certo, ma occorre inserirsi nelle graduatorie per le supplene e sperare in un incarico. informazionescuola.it

Aggiornamento GaE, dall’8 al 22 gennaio. È previsto anche il reinserimento e chi non aggiorna sarà fuori. Stessa cosa pure nelle GPS. - La prima procedura di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze e per le immissioni in ruolo, sarà quella delle GaE ( Graduatorie ad esaurimento). tecnicadellascuola.it

