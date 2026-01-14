Se è vero che ho un pene enorme? | così Paul Rudd svela il mistero che circola a Hollywood

Recentemente, l’attore Paul Rudd ha affrontato una domanda sulla presunta dimensione del suo pene durante il podcast “Take Your Shoes Off” con Rick Glassman. La sua risposta ha suscitato interesse e curiosità tra il pubblico e i media. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulle voci e i miti che circolano sui personaggi pubblici, offrendo un’istantanea di come Rudd affronti con ironia alcune questioni personali.

L’attore Paul Rudd ha offerto una risposta divertente a una domanda sul suo presunto “pene enorme” nel podcast comico Take Your Shoes Off con Rick Glassman, l’8 gennaio scorso. Rudd era già apparso nel podcast nel luglio 2025 per un breve momento, in cui si toglieva i pantaloni dopo che gli era stato rovesciato del caffè addosso. “ Voglio comunque dire che sono una persona piuttosto riservata “, aveva detto Rudd durante il podcast, riferendosi evidentemente alle parti basse. Dunque il 56enne Paul Rudd ha dato una risposta divertente a una domanda sul suo presunto “pene enorme” in un podcast. Durante l’episodio del podcast, Rick Glassman, ha ironicamente commentato l’apparizione di Rudd a luglio nella serie di podcast, che includeva un elaborato momento in cui Michael Cera – fingendosi assistente di produzione per il podcast – ha rovesciato del caffè “bollente” su Rudd. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se è vero che ho un pene enorme?”: così Paul Rudd svela il mistero che circola a Hollywood Leggi anche: Paul Rudd ha un pene enorme? La reazione della star Marvel è imperdibile Leggi anche: Ragazze a Beverly Hills: Paul Rudd svela se reciterà nella serie sequel La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Buongiorno da Lilt Delegazione di Pachino. VENERDI mattinata dedicata alla prevenzione dei tumori della prostata, del testicolo e del pene. Parlarne salva la vita: la prevenzione è il vero punto debole di questi tumori. Chiamaci allo 0931/596238 ed effe facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.