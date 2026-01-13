Durante un’intervista con Rick Glassman nel podcast

L'attore è stato protagonista di una nuova intervista che è sconfinata nell'imbarazzo, come accade di consueto in questa trasmissione e Rudd ha dato spesso prova di essere un tipo estremamente scherzoso Impegnato a promuovere il suo ultimo film, Anaconda, Paul Rudd ha partecipato a una puntata del podcast Take Your Shoes Off con Rick Glassman in cui l'atmosfera si è fatta molto intima. Il conduttore si è rivolto all'interprete di Ant-Man nei film Marvel dichiarando che quest'ultimo avrebbe un "pene enorme" nel corso della trasmissione, con il conduttore che ha chiaramente espresso il suo stupore per l'anatomia di Rudd. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paul Rudd ha un pene enorme? La reazione della star Marvel è imperdibile

